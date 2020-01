Luca Toni fica indignado ao saber que brasileiros comem pizza com ketchup

O ex-jogador italiano Luca Toni concedeu entrevista ao youtuber Bolívia Zica, membro do canal Desimpedidos, no qual falou de pasagens . Entre diversos assuntos, o ex-centroavante, campeão mundial com a Itália em 2006, ficou 'indignado' com o modo de se comer pizza de alguns brasileiros, colocando ketchup na comida.

"Não, não! Ketchup é para se colocar no hambúguer, não na pizza!", respondeu Luca Toni, com bom humor, ao saber sobre este tipo de atitude culinária.

Além desse momento, Luca Toni também vestiu uma camisa do Sport, no qual foi especulado no passado. Segundo o italiano, um procurador foi atrás dele com a ideia de jogar no time de Recife, mas acabou não virando nada. "No Brasil, se tem um ótimo campeonato. Tem outro modo de jogar, eu prefiro o estilo europeu, é um estilo mais físico, mais atlético. No Brasil é muito técnico, e eu não sou tão técnico perto de um brasileiro", comparou.

O Brasil voltou à tona em outro momento. "Eu joguei com muitos brasileiros. Brasileiro tem dois tipos: ou bonzinho, ou louco, não tem meio termo. O bonzinho sempre pregando e o louco sempre bebendo. Eu me dei bem com os dois", comentou.

Em outros momentos do vídeo, Toni também elege Lewandowski como alguém com um estilo parecido com o que ele tinha, diz que um jogador do Liverpool deveria ter sido eleito o melhor do mundo em 2019 e explicou origem da comemoração tradicional de quando marcava.