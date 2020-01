Lugano cita jogador corintiano no elenco do São Paulo em 2003

Lugano, ex-zagueiro do São Paulo e atual superintendente de relações institucionais do clube, revelou que o elenco tricolor contava com um torcedor do Corinthians em 2003.

O ex-jogador citou um episódio em 2003 para dar um exemplo de jogador de mau-caráter. Na época, um atleta do São Paulo comemorou gol do Corinthians na concentração. O dirigente não revelou quem foi, mas disse ter dado "um tapa na cabeça".

"Para resumir ao torcedor o que eu acho que é mau-caráter, dou um exemplo. Em 2003, aqui na concentração do São Paulo, um companheiro comemorou um gol do Corinthians. Obviamente não vou falar o nome. Eu entendi que estava errado e dei um tapa na cabeça dele. Isso não se faz, por respeito a nós, que estamos aqui, por respeito à torcida, apesar que a torcida nunca fica sabendo disso. Isso é mau-caráter", afirmou Lugano.

O exemplo de Lugano veio após comentar sobre a polêmica de Arboleda. O jogador equatoriano vestiu a camisa do Palmeiras durante as férias e irritou a torcida do São Paulo. Lugano disse que o zagueiro vestiu o uniforme rival por "ingenuidade e burrice".