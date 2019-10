Luis Fabiano bate recorde em leilão com lance de R$ 150 mil por touro de raça

Longe dos gramados desde 2017, Luis Fabiano segue se arriscando em outros ramos enquanto não define o futuro de sua carreira. Desta vez, ele está envolvido com a pecuária e chegou até a comprar um touro no último sábado, em leilão realizado em Jaguariúna.

Com lance de R$ 150 mil, valor que representa um novo recorde em leilões de touros da raça Angus, Luis Fabiano comprou 50% do reprodutor MR Gar First Light 279 e terá direito a metade de tudo que o animal render.

Agora, o touro vai para uma central de inseminação e, na sequência, deve ter seu sêmen ofertado ao mercado.

Luis Fabiano sofreu uma lesão no joelho em abril do ano passado, desde então negocia o seu retorno à Ponte Preta. A expectativa do clube era de contar com o atacante ainda no Campeonato Brasileiro da Série B ou no Paulista deste ano, mas sua situação física pesou na decisão.

O atacante chegou a passar por duas cirurgias no joelho direito e sua última atuação em campo aconteceu em novembro de 2017, quando defencia a equipe do Vasco.