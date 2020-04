Lukaku é fã de arroz, feijão e guaraná e fala português, revela brasileiro

Romelu Lukaku, atacante da Inter de Milão, adora arroz, feijão e guaraná e fala muito bem o português. A revelação foi feita pelo meia Fernando Canesin, do Athletico-PR, que jogou com o atacante da Inter de Milão entre 2010 e 2011, no Anderlecht, time da Bélgica.

“Quando ele começou a jogar, o Anderlecht tinha um atacante brasileiro chamado Kanu, e eles eram muito amigos, andavam sempre juntos. Aí o Lukaku, que é muito inteligente, fala umas seis línguas, aprendeu português direitinho. Até por isso, ele ficou muito amigo do David Luiz, do Willian, do Ramires e do Lucas Piazon, no Chelsea”, explicou o jogador, em entrevista ao canal ESPN.

Canesin, também contou que algumas especialidades brasileiras não saem do cardápio semanal de Lukaku. Segundo o meia, arroz, feijão e guaraná são os preferidos do belga.

"Toda vez que ele está tomando um Guaraná me manda uma foto. Ele adora, você não tem noção. E sempre que está matando um prato de arroz e feijão ele me manda no Snapchat e escreve alguma coisa engraçada em português", revelou.

Ao que tudo indica, essas "pratadas" de arroz e feijão tem surtido efeito no centroavante. Para Canesin, Lukaku teve grande evolução nos últimos anos e o futebol inglês lapidou suas habilidades técnicas.

"Quando eu cheguei ao Anderlecht, o Lukaku já estava jogando demais. Era um fenômeno e na Bélgica só se falava dele. Ele já era muito forte e tinha uma explosão fora do normal. Ninguém conseguia pará-lo", afirmou o brasileiro, que continuou: "Só que naquela época ele ainda não era tão técnico, hoje já evoluiu demais neste aspecto. Antigamente, ele jogava na força e na velocidade, colocava na frente e ninguém pegava. Hoje, ele conseguiu aliar a técnica ao jogo dele, pois ganhou muita experiência e aprendeu coisas novas na Inglaterra".

Somadas as atuações de Lukaku na temporada 2019/20, o centroavante fez as redes adversárias balançarem 23 vezes, em 34 jogos. A maioria dos gols foram feitos no Campeonato Italiano: 17, em 25 partidas. Na Liga dos Campeões foram dois, em três oportunidades.