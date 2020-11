Lukaku faz comparações e avalia Neymar melhor que Mbappé 

O atacante Romelu Lukaku comparou alguns astros do futebol e concluiu que o brasileiro Neymar é melhor que Kylian Mbappé. O jogador da Inter de Milão ainda afirmou que Cristiano Ronaldo vence no duelo contra Messi.

"Entre Neymar e Mbappé - gosto muito dos dois. Me desculpe Kylian, mas fico com o Neymar. Entre Messi e Cristiano Ronaldo, escolho Cristiano Ronaldo", disse o atacante.

Durante entrevista à ESPN, Lukaku também comentou sobre a sua inspiração em Ronaldo Fenômeno e Vincent Company, atual treinador do Anderlecht.

"Além de Ronaldo, um ídolo no futebol belga era o Kompany. Ele era o cara para mim. Nós temos uma história parecida, ele jogava no time para o qual eu torcia quando era garoto. Quando ele apareceu em 2004, eu tinha 12 anos. Eu só queria ser como ele, mesmo que ele fosse um zagueiro. Eu queria jogar no Anderlecht, o time da cidade que eu amava e conquistar títulos", disse.