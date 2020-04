Lukaku faz live com Adriano e se emociona ao conversar com ídolo de infância

Durante a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, as lives nas redes sociais se popularizaram e foram abraçadas também pelos atletas. Entre eles, Romelu Lukaku, da Inter de Milão, fez uma interessante na qual conversou com um de seus ídolos de infância, o brasileiro Adriano.

Os dois conversaram em português, já que Lukaku é fluente no idioma (e em outros seis) e trocaram elogios por diversas vezes. O belga não escondeu a emoção de falar com Adriano, a quem considera uma de suas referências na posição.

"Estou muito feliz em falar com você. É um sonho de criança falar com você", afirmou Lukaku, lembrando que acompanhava os feitos do brasileiro, então na Inter de Milão, no YouTube. Hoje, o posto de centroavante do time italiano é justamente do belga.

Adriano respondeu afirmando que, se jogassem juntos, poderiam chegar a até 70 gols em uma temporada e mostrou felicidade pela contratação do sucessor. "Muito obrigado pelo carinho. Tenho certeza que você ainda vai brilhar muito", disse Adriano no fim da transmissão, após receber um convite do belga para visitar Milão.