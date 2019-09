Luxemburgo divulga fotos de festa entre funcionários e familiares do Vasco

Depois de elogiar o elenco do Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo usou as redes sociais para exibir fotos de uma confraternização entre de todos os funcionários e familiares do Vasco.

"Nessas fotos: atletas, esposas, filhos, pessoal da comissão técnica e prestadores de serviço", escreveu o técnico. "Treinamos pela manhã e nessa tarde nos reunimos para um momento que também faz parte do futebol, um encontro onde todos nós pudemos unir ainda mais nosso grupo de trabalho e familiares", completou.

Embora tenha treinado e conquistado vários títulos com diversos times fortes que dirigiu ao longo de sua carreira, Luxemburgo não anda economizando elogios ao se referir ao atual grupo de jogadores que comanda no Vasco. Em vídeo recente divulgado pelo canal de TV Carioca, ele destacou a qualidade do seu elenco e ainda previu o sucesso cruzmaltino na continuidade da Brasileirão.

No último sábado, o treinador se exibiu empolgação com a vitória do Vacso por 2 a 1 sobre a Chapecoense, em Chapecó, pela rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o Athletico-PR, domingo, às 16h, em São Januário.