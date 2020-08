Made in Cotia: David Neres posta foto de Antony dormindo e colega revida

Só de ouvir a palavra "Ajax" o torcedor do São Paulo já começa a roer as unhas. O clube holandês tirou David Neres do Morumbi entre 2016 e 2017 após apenas oito jogos como profissional e três gols. Mais recentemente, a equipe europeia tirou Antony do tricolor, umas das principais armas de Fernando Diniz.

Agora na Holanda, além de promissora, a dupla também se mostra bastante entrosada. Dentro e fora das quatro linhas. Se por um lado Neres evoluiu seu jogo e chegou até a ser convocado por Tite para a seleção brasileira, Antony já chegou mostrando serviço e marcou dois gols em sua estreia no Velho Continente.

Nas redes sociais, os jogadores formados em Cotia mostram que a amizade formada no Brasil continua na Holanda. Nas mais recente brincadeira entre os dois, Neres postou uma foto de Antony dormindo. O amigo não deixou barato e pouco tempo depois deu o troco no colega.

Confira as imagens abaixo:

