Madureira brinca com Barça por uniformes parecidos: 'obrigado pela homenagem'

Uma suposta camisa do Barcelona para a próxima temporada (2020-21) foi vazada pelo jornal catalão Sport na última sexta-feira, 20, e chamou a atenção muito além da Espanha: foi comparada com o modelo utilizado pelo Madureira, time do subúrbio do Rio de Janeiro, que aproveitou para brincar com a situação.

No Twitter, Madureira postou uma foto da primeira página do jornal. "Obrigado pela homenagem", escreveu na legenda. Na sequência, fez outro post em tom humorístico. "Da Catalunha para o subúrbio, do subúrbio para a Catalunha", brincou o clube carioca, comparando os dois uniformes com imagens.

Da Catalunha para o Subúrbio, do Subúrbio para a Catalunha ✈ pic.twitter.com/FpyXabKIi8 — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) September 21, 2019

Se confirmado como oficial, o modelo do uniforme resgata a história do Barcelona, já que se parece com a o da temporada 1919-20, ano em que o clube conquistou a Copa do Rei e que surgiram atletas como Josep Samitier e Ricardo Zamora. O período ficou conhecido como 'Idade do Ouro' do Barcelona.

E, apesar da semelhando com a camisa do Madureira, ainda é um uniforme menos estranho que o quarto da atual temporada, que relembra a história de 'Calvo e Cabeludo', personagens históricos da Catalunha.