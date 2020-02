Madureira brinca com novo uniforme do Barça: 'pode copiar, só não faz igual'

O site Footy Headlines, especializado em camisas de times de futebol, vazou nesta sexta-feira os três uniformes que o Barcelona utilizará na próxima temporada. Destes, o primeiro (casa) chamou a atenção pela semelhança com a camisa do carioca Madureira.

A equipe trocará o padrão quadriculado, utilizado na atual temporada, para um com listras verticais, como é de costume. Mas além do azul e grená clássicos, a camisa terá listras finas amarelas - justamente o que dá a semelhança com o uniforme do Madureira.

O próprio time do subúrbio do Rio brincou com isso, afirmando que o Barça se apaixonou pela cor das camisas e que lhe pediu para copiar, confira.

Vieram ao RJ pra ver o MEC jogar e se apaixonaram, @AlexEscobar_ ‍♂️ — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) February 21, 2020

- @fcbarcelona_br : posso copiar? - eu: tá, só não faz igual — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) February 21, 2020

A segunda camisa, por sua vez, chama atenção pela beleza mesmo. Tem o preto como cor principal, com detalhes em dourado - inclusive o escudo. Será a primeira camisa preta do Barcelona desde a temporada 2013-14.

Já a terceira camisa será rosa, com detalhes em verde no escudo. Segundo o Footy Headlines, a Nike fará uniformes alternativos inspirados em modelos famosos de seus tênis para seus maiores clientes na Europa. Para o Barcelona, o modelo utilizado como inspiração é o Nike Air Max 98 Tidal Wave.