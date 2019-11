Mãe de CR7 afirma que filho não tem mais prêmios pois 'há uma máfia no futebol'

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, acredita que o filho deveria ter mais prêmios de melhor jogador de futebol do mundo, seja o 'The Best', da Fifa, seja a Bola de Ouro, da revista France Football. E cita uma razão controversa para isso.

"Existe máfia no futebol. Essa é a palavra adequada para dizer. Se for ver o que já aconteceu, a gente vê que é máfia. Se fosse um espanhol ou inglês, não fariam o que fizeram, mas, como é um português e da Madeira, acontece isso", disse ao canal de TV SIC Notícias.

Aveiro, ainda, afirmou que Cristiano Ronaldo merece a Bola de Ouro, que terá o vencedor anunciado no final do ano. "Não sei se ele vai ganhar, mas estou confiante. Eu acho que ele merece. Se a gente for olhar o que ele fez o ano todo, eu acho que é bem merecido", opinou. O atacante da Juventus está entre os 30 indicados da lista final, mas Messi e Van Dijk são considerados favoritos.

Neste ano, Messi já levou o prêmio 'The Best', da Fifa, enquanto Van Dijk ficou com o prêmio de melhor do ano da Uefa. Cristiano Ronaldo já tem cinco bolas de ouro, que é considerado o prêmio mais tradicional do futebol.