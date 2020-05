Mãe de Cristiano Ronaldo recebe carro de luxo de presente dos filhos

Maria Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, não poderá reclamar do dia das mães que teve em 2020. Como em Portugal a data é celebrada no primeiro domingo de maio, ela já recebeu o presente: um carro de luxo.

Dolores fez questão de registrar o presente, entregue com direito a fita vermelha, em sua conta no instagram. O carro foi dado por Cristiano Ronaldo e pelos três irmãos dele, Hugo, Kátia e Elma.

"Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães", disse Dolores na legenda da foto. "Feliz dia, mãe. Beijos", disse o astro. "Mereces o mundo. A gente estará aqui para te cuidar. Feliz dia minha velhinha amada", comentou Kátia.

Além do presente para a mãe, Cristiano Ronaldo também marcou a data com um post em sua conta pessoal, com fotos de Dolores e da esposa, Georgina Rodriguez. "Feliz dia das mães para minhas duas mulheres especiais", escreveu na legenda.