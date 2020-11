Kylian Hazard aposta no irmão caçula, Ethan, como craque da família

Que a família Hazard foi feita para o futebol ninguém tem dúvidas. Mas, ao que tudo indica, um quarto irmão pode entrar no futebol e promete fazer mais barulho que Eden, Thorgan e Kylian.

De acordo com Kylian Hazard, jogador do Cercle Brugge, o irmão caçula, Ethan, tem potencial para superar o desempenho dos outros três.

Enquanto Kylian atua no futebol belga, Thorgan é jogador do Borussia Dortmund, e Eden joga no Real Madrid e é o mais famoso da família.

Ethan tem 17 anos e recebe os conselhos dos irmãos para se dedicar mais ao esporte e poder superar as marcas familiares. É o que contou Kylian, em entrevista à emissora belga RTBF.

"O mais talentoso de nós quatro é o caçula, Ethan. Repetimos isso frequentemente, mas é porque é verdade! Ele só precisa se dar conta de que é o melhor e de que precisa levar sua carreira com seriedade. Eu também tenho meu lado brincalhão, que quero manter porque também faz parte da minha força no campo. Porém, hoje, sei separar as coisas e trabalhar duro quando é preciso", indicou Kylian.

O atleta do Cercle Brugge contou que os irmãos se acompanham e, apesar de saber que não deve alcançar o mesmo sucesso de Thorgan e Eden, Kylian, de 25 anos, disse se inspirar nos irmãos para buscar seu melhor desempenho.

"Tenho dois irmãos que jogam no mais alto nível, então tento tirar o melhor de cada um e escrever meu próprio estilo", avaliou o atleta.