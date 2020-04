Mãe de Neymar assume namoro com gamer 30 anos mais novo; jogador aprova

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, usou as redes sociais para assumir um relacionamento com Tiago Ramos, modelo e gamer. Nadine, de 53 anos, postou uma foto em clima de romance com Tiago, 23.

Na legenda, ela foi romântica. "O inexplicável não se explica, se vive...", escreveu. O modelo foi mais breve e utilizou apenas uma palavra: "Inexplicável", ao postar a mesma foto.

Neymar demonstrou aprovação ao comentar na foto da mãe. "Seja feliz, mamãe. Te amo", disse o jogador brasileiro sobre o relacionamento da mãe com o amigo. Neymar pai, ex-marido de Nadine, reagiu com emojis de aplausos.

Ramos foi um dos convidados de Neymar no aniversário de 28 anos do jogador, no último mês de fevereiro, em Paris. O gamer também é influencer digital em aplicativos como instagram e tiktok e já postou que chorou ao encontrar o jogador do PSG pela primeira vez.

BRINCADEIRAS

A internet, é claro, fez diversas piadas com a situação. Uma delas veio do apresentador Neto, que costuma criticar muito Neymar. "E falaram ue ninguém na família Neymar gostava de mim" ,afirmou ironicamente. Veja algumas das brincadeiras.

imagina o bullying q o Neymar vai sofrer entre os amigos tendo um cara desses pegando a mãe dele https://t.co/NQAVCf3cUm — da vinci, The reato (@vanglockkk) April 12, 2020

Tiago Ramos elevou o patamar de conhecer o seu ídolo. A primeira imagem é uma mensagem dele para Neymar, sendo que o seu objetivo era conhecê-lo. Três anos depois... Tiago Ramos namora com a mãe de Neymar. Quando um fã vira padrasto. pic.twitter.com/t2WxWqtnwg — Conferência de Imprensa (@conferenciapt) April 12, 2020