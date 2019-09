Mãe que narra jogo para filho com deficiência visual concorre a prêmio da Fifa

A torcedora Silvia Grecco, que ficou conhecida no ano passado por narrar os jogos do Palmeiras para o filho Nickollas, que é deficiente visual, foi uma das indicadas ao prêmio de melhor torcedor da Fifa nesta segunda-feira.

Silvia vai participar da cerimônia Fifa The Best, dia 23, em Milão, na Itália. Antes da indicação, a torcedora já havia sido escolhida como tema de um vídeo da Fifa. Ela foi a primeira protagonista da série Sheroes, cujo título junta as palavras em inglês para "ela" e "heroína".

Além da palmeirense, outros dois indicados concorrem ao prêmio. Uma das indicações vai para a torcida da Holanda, que apoiou o time feminino na Copa do Mundo da França.

Quem também está na disputa é o uruguaio Justo Sánchez, torcedor do Cerro, que perdeu seu filho em um acidente de carro em 2016. Ele passou a acompanhar os jogos do rival Rampla Juniors, time do garoto, levando uma bandeira com a frase "Nico, sempre presente".

CONFIRA A LISTA DOS INDICADOS

Melhor jogador

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Virgil van Dijk (Holanda/Liverpool)

Melhor jogadora

Lucy Bronze (Inglaterra/Olympique de Lyon)

Alex Morgan (EUA/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (EUA/Reign FC)

Melhor treinador

Pep Guardiola (Espanha/Manchester City)

Jürgen Klopp (Alemania/Liverpool)

Mauricio Pochettino (Argentina/Tottenham)

Melhor treinadora

Jill Ellis (EUA/Seleçlão dos EUA)

Phil Neville (Inglaterra/Seleção da Inglaterra)

Sarina Wiegman (Holanda/Seleção da Holanda)

Melhor goleiro

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Ederson (Brasil/Manchester City)

Marc-Andre Ter Stegen (Alemania/Barcelona)

Mwelhor goleira

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia/Chelsea/VfL Wolfsburg)

Sari van Veenendaal (Holanda/Arsenal/Atlético de Madrid)

Gol mais bonito (Prêmio Puskás)

Lionel Messi (ARG): Real Betis contra FC Barcelona [LaLiga] (17/3/2019)

Juan Fernando Quintero (COL): River Plate contra Racing Club [Superliga Argentina] (10/2/2019)

Dániel Zsóri (HUN): Debrecen FC contra Ferencváros TC [Nemzeti Bajnoskág I] (16/2/2019)

Torcedor símbolo da Fifa