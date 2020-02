Mãe que narra jogos para o filho desfila no carnaval pela Mancha Verde

Dois torcedores que são símbolos do Palmeiras estiveram no Anhembi na madrugada deste sábado. Silvia Grecco e o filho, Nickollas, saíram como destaque em um carro alegórico da escola Mancha Verde, que tenta o bicampeonato do carnaval de São Paulo. Os dois se tornaram famosos em 2018, após reportagem da TV Globo mostrar a mãe dentro do estádio narrando um jogo para o filho, que é deficiente visual e autista.

Os dois se tornaram personagens notórios após o episódio e ganharam até reconhecimento internacional. No ano passado, a Fifa escolheu a dupla com o prêmio de melhor torcedor, honraria entregue a pessoas que demonstram amor incondicional pelo esporte. Silvia e Nickollas receberam o prêmio durante cerimônia de gala em Milão.

Nickollas é torcedor fanático do Palmeiras e gosta de ir ao estádio para escutar os gritos da torcida. No Allianz Parque, o garoto se senta ao lado da mãe, que narra para ele todos os lances da partida. No carnaval, os dois cantaram e pularam durante a passagem da Mancha Verde, escola de samba que representa a maior torcida organizada do clube alviverde.