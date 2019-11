Mãe que narra jogos para o filho visita concentração do Flamengo antes de final

Premiados pela Fifa como torcedores do ano, os palmeirenses Silvia e Nickollas Grecco visitaram na noite desta quinta-feira a concentração do Flamengo, no Peru. Os dois se encontraram com alguns jogadores do elenco e desejaram boa sorte ao time carioca, que neste sábado vai enfrentar o River Plate, em Lima, pela final da Copa Libertadores em jogo único.

"Queremos muito fomentar essa cultura de paz. Somos adversários no campo, mas desejamos sempre a boa sorte para os jogadores brasileiros que estão aqui no Peru. Viemos aqui com muito carinho e fomos recebidos também com muito carinho", disse Silvia durante a visita ao hotel da delegação do Flamengo. Ela e o filho encontraram e conversaram com jogadores como Filipe Luís, Diego Alves, Diego e Éverton Ribeiro.

Boa noite, Nação! Confira na #FLATV como foi o primeiro treino do Mengão em Lima. Sábado tem final de Conmebol Libertadores! Vamos: https://t.co/COAC8fvQ1n pic.twitter.com/8tynm0Cumg — Flamengo (@Flamengo) November 22, 2019

Os dois palmeirenses ganharam destaque mundial graças ao prêmio da Fifa. Silvia vai ao estádio junto com o filho, que é autista e deficiente visual, para narrar os lances dos jogos do Palmeiras. Ao fim da visita, a dupla ganhou camisas e desejou boa sorte aos flamenguistas na decisão contra o time argentino.