Máfia Azul cria 'Disque Denúncia' contra jogadores do Cruzeiro na balada

A torcida organizada do Cruzeiro, Máfia Azul, publicou em seu Instagram mensagem dizendo que irá divulgar o 'Disque Denúncia', seu novo canal, para que os torcedores denunciem jogadores do clube aproveitando em baladas enquanto o time vive um momento difícil. "Torcedores iremos divulgar o nosso novo canal. Dique Denúncia. Viu jogador na balada, enchendo a cara e aproveitando enquanto o time está nessa situação? Liga que nós iremos lá buscá-lo". A intenção é pressionar os atletas neste momento difícil do clube.

O time de Rogério Ceni foi goleado pelo Grêmio, neste domingo, por 4 a 1, no Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tem 18 pontos e está na 16ª posição da tabela da competição, apenas três pontos à frente do Fluminense, que abre a zona de rebaixamento e tem um jogo a menos.

Em outra publicação, a torcida disse que não se posicionou antes sobre a situação ruim do Cruzeiro para não prejudicar a equipe. "Causaríamos um tumulto ainda maior dentro do clube, podendo afetar dentro dos gramados." Eles continuam a postagem falando que a insatisfação não é de agora e citaram nomes de dirigentes que gostariam que saíssem do comando do clube, como o presidente Wagner Pires e o diretor Sérgio Nonato.

"Primeiramente é preciso salientar que esse sentimento não é de agora. Nosso ano só acabará quando nos livrarmos desta situação incômoda e das pessoas que nos colocaram nela. Nomes como Sergio Nonato e Itair Machado jamais deveriam ter sido citados para qualquer cargo no clube", escreveu a Máfia Azul.

O Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Grêmio recebe o Goiás, no domingo, na Arena do Grêmio.