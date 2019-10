Mais de 40 mil torcedores mostram interesse em 'festa do rebaixamento' do United

Maior vencedor da história do Campeonato Inglês, o Manchester United segue em má fase no torneio nacional. A equipe soma nove pontos na tabela competição, sendo que o Everton, primeiro time entrando na zona de rebaixamento, tem sete. A baixa diferença na pontuação e os recentes resultados negativos em campo resultaram em comemoração dos rivais. E a zoeira já começou. Nas redes sociais, um evento com o nome "festa do rebaixamento do United" viralizou.

O evento criado por uma página de torcedores do Liverpool, rival do United que está na liderança do Campeonato Inglês, já chamou a atenção de 68 mil pessoas, sendo 21 mil confirmando presença e 47 mil interessados na "festa do rebaixamento". Confira:

A brincadeira está com data programada para 10 de maio de 2020, dia em que se encerra o Campeonato Inglês. Será que os rivais vão poder comemorar ou o Manchester United vai retomar o caminho das vitórias?

Até o momento, a equipe do técnico Ole Gunnar Solskjaer conquistou apenas cinco vitórias desde março, sendo apenas dois triunfos em oito rodadas do Campeonato Inglês.