Manchester City comemora vitória no Campeonato Inglês em vestiário sem luz

O Manchester City goleou o Burnley por 4 a 1 nesta terça-feira pela 15ª rodada Campeonato Inglês, e um fato curioso marcou a partida, realizada no estádio Turf Moor. O time inglês ficou sem luz no vestiário e a equipe da Amazon Prime, que começou a transmitir ontem os jogos da competição inglesa, precisou ajudar a iluminar o local.

No lights in the away dressing room? We've got you covered, @ManCity Join us for all the build-up: https://t.co/BSPd2aSoTV #PLonPrime pic.twitter.com/noE8SezQpJ — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 3, 2019

Os holofotes que serviriam para a gravação de entrevistas acabaram auxiliando os jogadores a se prepararem para o jogo. O próprio clube brincou com a situação em seu perfil no Twitter. Uma foto totalmente escura foi publicada com a legenda: "Checando a cena no vestiário de visitantes no Turf Moor".

Checking out the scene inside the away dressing room at Turf Moor... #BURMCI #ManCity pic.twitter.com/9B6yBaKQBP — Manchester City (@ManCity) December 3, 2019

Ao final da partida, a comemoração continuou no vestiário sem luz e teve o coro da música Wonderwall, do Oasis. A iluminação desta vez ficou por conta das lanternas dos celulares. "Sem luz? Sem problema... Trazemos a festa conosco", escreveu o tima no Twitter.

No lights? No problem… Bringing the party with us! #ManCity pic.twitter.com/lHoGAC9arD — Manchester City (@ManCity) December 3, 2019

Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola subiu para o segundo lugar, com 32 pontos, mesma pontuação do Leicester City, que entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o lanterna Watford. A distância para o líder Liverpool é de oito pontos. O Burnley está em 11º, com 18 pontos.