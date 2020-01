Manchester City entra na onda do meme do momento com fotos de Aguero

O meme do momento nas redes sociais mostra quatro versões de fotos para: Linkedin, Facebook, Instagram e o aplicativo de relacionamentos Tinder. Aproveitando a brincadeira, o Manchester City criou uma montagem com imagens de Sergio Aguero.

No Linkedin, geralmente usado por quem está procurando emprego, Aguero aparece de terno e gravata. Já na rede social Facebook, o jogador está com o seu filho no colo. No Instagram ele comemora um título e no Tinder uma imagem sem camisa.

"Consiga um atacante que pode fazer tudo", escreveu o Manchester City ao compartilhar a montagem, que rendeu mais de sete mil curtidas e quase mil comentários no Twitter. Veja:

Get you a striker who can do it all ⚽️ pic.twitter.com/6SGovOY45s — Manchester City (@ManCity) January 24, 2020

Em campo, o Manchester City derrotou o Sheffield United por 1 a 0 na última terça-feira. O gol da equipe foi justamente marcado por Sergio Aguero. O próximo jogo acontece no domingo, às 10, contra o Fulham, pela Copa da Inglaterra.