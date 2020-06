Manchester City promove campanha para celebrar a volta do futebol na Inglaterra

O Manchester City promoveu uma campanha com seus jogadores, para celebrar a volta do Campeonato Inglês, nesta quarta-feira, 17, após 99 dias de interrupção. Os comandados de Pep Guardiola tiveram que responder uma pergunta: Qual o significado do futebol?

Todas as respostas estão compiladas em um vídeo de três minutos e meio. Enquanto elas são apresentadas, lances icônicos dos jogadores que estão respondendo à pergunta em questão são mostrados.

Para o goleiro Éderson, o futebol extrapola o limite das quatro linhas. “Futebol não é só a bola. Quando você pega uma pessoa que está doente, que é fanática por futebol e você vai visitá-la, muda completamente a autoestima dela”, disse o brasileiro.

Em seu primeiro jogo após o retorno, Manchester City derrotou o Arsenal por 3 a 0.