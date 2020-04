Mané aceita Liverpool ficar sem o título do Campeonato Inglês por causa da covid-19

O senegalês Sadio Mané admitiu a possibilidade do Campeonato Inglês não ser mais disputada nesta temporada, por causa da pandemia de coronavírus, evitando a primeira conquista nacional do Liverpool em três décadas. O último título nacional da equipe foi na temporada 1989/1990.

"É o meu sonho ganhar a Premier League e quero vencê-la este ano. Se não for o caso, eu vou aceitar, isso faz parte da vida. Com sorte, poderemos vencer no ano que vem", afirmou o meio-campista, um dos destaques do time do técnico alemão Jürgen Kloop.

Com nove rodadas por jogar, o Liverpool lidera a Premier League com 82 pontos, incríveis 25 a mais do que o Manchester City, que tem 57, com uma partida a menos.

"Tem sido difícil para o Liverpool, mas também tem sido complicado para milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas pessoas perderam membros da família e essa é a pior situação", acrescentou o jogador africano,, em entrevista à rádio britânica Talksport.