Mané cumpre promessa e homenageia avô de fã em comemoração de gol

Sadio Mané não marcava há oito jogos, até anotar o segundo gol do Liverpool na goleada contra o Crystal Palace neste sábado. Mesmo no momento de euforia, o atacante senegalês não esqueceu de uma promessa que fez a Lee Swan, grande torcedor do clube.

Swan é um voluntário no Centro Comunitário Florrie, e trabalhou exaustivamente durante a pandemia de coronavírus para organizar e despachar pacotes de comida para as pessoas necessitadas da cidade de Liverpool. No último mês, Swan recebeu uma ligação surpresa de Mané após outro empregado do centro informar o clube do esforço realizado pelo colega.

Na ligação, Swan pediu que Mané marcasse um gol em frente ao setor de Anfield da 'Kop' (a torcida mais vibrante) e foi informado que a Nivea, patrocinadora do clube, lhe daria uma nova van. Em determinado momento, o atacante perguntou se Swan teria alguma comemoração para ele 'copiar', como faz usualmente.

Swan, então, fez um gesto que usa para homenagear seu avô, que também era um grande torcedor do Liverpool: beijar o dedo e levantá-lo para o céu. Foi exatamente o que Mané fez enquanto comemorava seu gol neste sábado. Os torcedores elogiaram e o centro comunitário agradeceu, através de suas redes sociais.