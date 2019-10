'Mão de alface': goleiro do Grêmio é alvo de torcedores nas redes sociais

Ainda no primeiro tempo da partida entre Grêmio e Flamengo, pelas semifinais da Copa Libertadores, o goleiro Paulo Victor virou alvo dos torcedores nas redes sociais. O motivo: ele apresentou erros determinantes nos dois lances de gols da equipe rubro-negra, que foram anulados pelo VAR.

O primeiro gol aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Filipe Luís levantou na área e Paulo Victor não saiu bem. Na sobra, Everton Ribeiro balançou as redes. O tento foi anulado após o VAR marcar um empurrão de Gabigol em Kannemann no início da jogada.

Aos 23 minutos, o segundo gol do Flamengo foi anulado. No lance, Gabigol recebeu a bola de Bruno Henrique na área, chutou forte e passou por Paulo Victor. Foi marcado impedimento.

Nas redes sociais, Paulo Victor, que também já vestiu a camisa do Flamengo, virou alvo de reclamações e piadas. "Paulo Victor sendo o melhor jogador do primeiro tempo. Pelo Flamengo", disse um dos internautas. "um time que tem um goleiro como Paulo Victor, esse time merece sofrer e muito", reagiu outro.

Confira as reações:

Paulo Victor sendo o melhor jogador do primeiro tempo. Pelo Flamengo. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 3, 2019

Como o goleiro Paulo Victor está na semifinal da Libertadores bicho — joao (@Joao_Almirante) October 3, 2019

O Paulo Victor foi salvo pela tecnologia. Que falha horrorosa — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) October 3, 2019

Galvão chamando o Paulo Victor de mão de alface HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) October 3, 2019

Esse Paulo Victor é o maior adversário do Grêmio — DISTRIBUIDOR DE MEMES e AGITADOR CULTURAL (@matheuslaneri) October 3, 2019

PELO AMOR DE DEUS ALGUÉM BUSCA O GROHE NA ARÁBIA RAPIDÃO NÃO TÁ DANDO PRA AGUENTAR O PAULO VICTOR MAIS — Renan ????? ???? (@Renan_Ribeiro97) October 3, 2019

Quem nasceu pra ser PAULO VICTOR nunca será Marcelo Grohe! — ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? (@bernapoa2) October 3, 2019

Melhor jogador do Grêmio: VAR. Melhor jogador do Flamengo: Paulo Victor. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 3, 2019

Paulo Victor é o Bressan versão 2019 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) October 3, 2019