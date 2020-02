Mão de mulher de Cristiano Ronaldo viraliza na web por 'valer' R$ 4 milhões

Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, chamou a atenção nas redes sociais ao publicar uma foto exibindo uma de suas mãos. O que mais intrigou os internautas foram os acessórios usados pela modelo. Juntos, eles somam quase 1 milhão de dólares, cerca de R$ 4 milhões.

Na imagem aparecem um conjunto de pulseiras, um anel e um relógio. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, as pulseiras foram avaliadas em cerca de R$ 141,6 mil. O relógio modelo Twenty 4, da marca Patek Philippe, custa R$ 188,8 mil.

O item mais caro é o anel, avaliado em cerca de R$ 3,7 milhões. Somando todos os acessórios, as peças custam 939 mil dólares. Vale lembrar que recentemente o canal de televisão espanhol Telecinco revelou que o craque da Juventus fixou entre os gastos uma "mesada" para a mulher, que varia de R$ 235 mil a R$ 470 mil. O valor é usado para despesas pessoais.

A espécie de mesada paga pelo português para Georgina serve também para cobrir despesas com os quatro filhos do jogador: Cristiano Junior, Eva, Mateo e Alana. A modelo ainda trabalho para marcas de grife como Louis Vuitton, Gucci, Alberta Ferreti e atua no papel de influenciadora digital. A cada postagem no Instagram, ela cobra R$ 37 mil.