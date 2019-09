Maradona diz que foi roubado por ex-mulher e se revolta: 'Ninguém faz nada'

O ídolo argentino Diego Maradona usou suas redes sociais nesta quarta-feira para acusar sua ex-mulher, Claudia Villafañe, de ter roubado suas camisas, chuteiras e troféus. O ex-jogador ainda detonou a juíza que cuida do caso.

De acordo com Maradona, que viveu com Claudia Villafañe entre 1989 e 2004, em um apartamento no bairro de Villa Devoto, em Buenos Aires, a sua ex-esposa sumiu com diversas de suas relíquias e "ninguém faz nada" para que ela devolva os objetivos.

Nesta quarta-feira, por ordem da Justiça, os advogados do ex-casal chegaram a entrar no apartamento, mas nada foi entregue ao argentino. "Acabou de terminar o circo que armaram em Villa Devoto, e foi mais do mesmo. Seguem sem devolver o que me roubaram. Riem da Justiça e ninguém faz nada", escreveu Maradona.

"Como pode ser que a juíza siga perguntando de quem são as camisetas, as chuteiras e os troféus? É como quando perguntavam na escola: 'de que cor é o cavalo branco de San Martín?'", ironizou. "Acorde, juíza Vilma Nora Días! Não vê que nas camisetas, acima do número 10, está escrito 'Maradona'?", completou Maradona.

O advogado de Maradona, Matías Morla também usou um tom irônico para falar do processo. "Tudo isso parece um capítulo de 'Os Simpsons'", disse.