Maradona faz 59 anos e ganha homenagens de clubes, entidades e jogadores

O mundo do futebol iniciou a quarta-feira com homenagens pelo 59º aniversário de Diego Maradona. Nas redes sociais, o ídolo argentino recebeu mensagens de entidades, como a Fifa, clubes e jogadores.

"Feliz aniversário, Diego", escreveu a Fifa em sua conta oficial no Twitter compartilhando imagens de Maradona com a camisa da seleção argentina. Assista:

"Hoje é aniversário de Diego Armando Maradona, um dos maiores craques da história do futebol. Parabéns, felicidades e SRN!", reagiu o Flamengo.

"Tem gênio do futebol fazendo aniversário hoje. Parabéns, Diego Maradona! O clube do maior atleta de todos os tempos felicita um dos maiores jogadores que o esporte já viu. Nós, como amantes do futebol mágico, agradecemos por tudo que El Pibe de Oro fez com a mística camisa 10!", disse o Santos, exibindo uma foto de Pelé e Maradona.

"Feliz 59º aniversário, Diego Maradona! Quem é o maior jogador de todos os tempos do seu clube?", questionou o perfil da UEFA.

"Feliz aniversário Diego! Todos #Boca cumprimentam você pelo seu dia", escreveu o Boca Juniors.

"Comemorado em La Plata e comemorado em todo o mundo!", publicou o Gimnasia La Plata, clube comandado por Maradona, que venceu o Newell's Old Boys por 4 a 0 nesta terça-feira.

"O melhor veste verde e branco! Feliz Aniversário Diego Maradona!", disse o Sporting, de Portugal.

"Parabéns ídolo. Te desejo tudo de melhor", escreveu Ronaldinho Gaúcho.