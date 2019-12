Maradona sobre Riquelme: 'Sabe menos de direção do que o capitão do Titanic'

Diego Maradona fez duras críticas a Riquelme, que concorre à vaga de segundo vice-presidente do Boca Juniors pela oposição nas eleições marcadas para o próximo domingo. O ídolo argentino chegou a afirmar que ele "sabe menos de direção do que o capitão do Titanic".

Maradona afirmou que Riquelme "não sabe nada sobre política" e foi mais contundente ao falar do candidato a presidente na chapa do ex-meia, Jorge Amor Ameal: "Ele (Riquelme) se vendeu para o maior licitador".

O ex-jogador do Villarreal é candidato a segundo vice-presidente na chapa encabeçada por Ameal e que tem Mario Pergolini como primeiro vice-presidente. "Eu digo ao fã do Boca que este locutor (Pergolini) e este ídolo do futebol (Riquelme) não sabem nada sobre política, eles têm gestão zero. E, além disso, eles apoiam o pior presidente da história do clube", disse Maradona em sua conta no Instagram.

A chapa de Ameal, presidente "xeneize" de 2008 a 2011, lidera as pesquisas de intenção de voto para o pleito deste fim de semana. "Eles não têm um projeto de futebol e sabem menos de direção do que o capitão do Titanic. Consegue imaginá-los na AFA ou na Conmebol? Não me faça rir", escreveu o atual técnico do Gimnasia La Plata.

"Um, que acredita que pode ir todos os domingos a campo, pode ser vice-presidente. E outro, que se vendeu para o maior licitador. Um clube tão grande quanto o Boca não pode ser cuidado como um vestiário", comentou.

Riquelme e Maradona foram companheiros de equipe no Boca Juniors em 1997. Em 2009, quando o atual técnico do Gimnasia estava à frente da seleção, o ex-meia desistiu de jogar pela 'Albiceleste' por causa das diferenças com "El Pibe"./Com informações da agência EFE