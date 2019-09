Marcelinho Carioca revela que ganhará busto no Parque São Jorge

Considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Marcelinho Carioca será homenageado pelo clube com um busto no Parque São Jorge. A informação foi divulgada pelo próprio ex-jogador durante gravação de podcast publicado pelo globoesporte.com.

"Já está em fase. O André Negão e o Andrés já confirmaram esse busto. Já mandei a foto", disse Marcelinho. "Quando recebi essa notícia, fiquei extremamente grato. Contra fatos não há argumentos: são dez títulos, 206 gols marcados em 433 jogos", completou o ex-jogador.

Questionado sobre qual foto escolheu para entregar ao artista que será responsável pela execução do busto, Marcelinho brincou. "Não podia ser sorrindo. Cara de bravo, corintiano... Cara vibrante do corintiano mesmo", disse.

Marcelinho será o sétimo jogador do Corinthians com um busto feito pelo clube. No último sábado, Teleco foi homenageado. Antes dele, Neco, Claudio, Luizinho, Baltazar, Sócrates e Rivellino já ganharam estátuas no Parque São Jorge.

Com a camisa do Corinthians, o ex-jogador atuou entre 1994 e 1997. Depois, a segunda passagem marcou as temporadas de 1998 e 2001. Ele também entrou em campo cinco vezes em 2006 e participou de um jogo em 2010.