Marcelinho Paraíba recebe homenagens de gremistas após aposentadoria

Torcedores do Grêmio foram às redes sociais desde a última segunda-feira para enviar recados ao agora aposentado Marcelinho Paraíba. O ex-meia encerrou a carreira aos 44 anos pelo Perilima (PB) no último domingo e recebeu o carinho dos gaúchos. O clube tricolor publicou um agradecimento nas redes sociais, que foi acompanhado por elogios à passagem do jogador pela equipe.

Marcelinho Paraíba teve um período marcante no Grêmio em 2001, quando foi campeão da Copa do Brasil no time dirigido pelo técnico Tite. Na mesma época ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira e participou de alguns jogos da campanha nas Eliminatórias para a Copa de 2002. Como meia, ele também teve passagens marcantes por São Paulo, Hertha Berlin, Flamengo e Coritiba.

Confira a repercussão nas redes:

Jogou DEMAIS no nosso Tricolor, fez um jogo histórico contra o São Paulo nessa campanha. — Grêmio Papo Tricolor (@GremioPapoTri) March 17, 2020

Campeão! Toda sorte do mundo. Esse vestiu a camisa do Grêmio com propriedade. — Padilha (@xvictorpadilha) March 16, 2020

Jogou muito . Craque de 2001 . Grande Marcelinho Paraíba . Acabou com Corinthians no Morumbi em 2001 ! Jogou muito no Grêmio — Grêmio Maior do Sul (@GremiofatMike) March 16, 2020

Obrigado, Marcelinho Paraíba! Aquele gesto com as mãos após o 3º gol no Morumbi jamais sairão da memória. Acabou! Acabou! É Tetra! — Tiziu (@gremistamineiro) March 16, 2020

Marcelinho "100% paraúcho" honrou demais o manto. — André Zimmer (@AndrZimmer2) March 16, 2020

Um dos jogadores que melhor jogou no Grêmio. Gastou a bola. — Luciano Motta (@ShanooMotta) March 16, 2020

Jogou demais!! Esse merece ser aplaudido sempre que estiver na Arena!! — Cristian Silveira (@csotevez) March 16, 2020