Marcelo Moreno inova em apresentação e pinta camisa do Cruzeiro no corpo

A apresentação oficial do atacante Marcelo Moreno no Cruzeiro aconteceu nesta quarta-feira. Na Toca da Raposa, o jogador concedeu a sua primeira entrevista coletiva e inovou no momento de exibir a camisa do clube ao substituir o manto por uma pintura em seu corpo.

Marcelo Moreno usava uma jaqueta quando entrou na sala de imprensa. Na hora de posar para as tradicionais fotos de apresentação, ele retirou o agasalho e exibiu a pintura. Assista:

O atacante chega para reforçar a equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Para voltar ao Cruzeiro, Marcelo Moreno abriu mão de R$ 43 milhões do restante do contrato com o Shijiazhuang Ever Bright, da China.

Ele assinou acordo com o Cruzeiro por três temporadas. Apesar da política de austeridade, o clube aceitou pagar R$ 200 mil mensais neste primeiro ano. No segundo serão R$ 400 mil.