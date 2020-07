Marcelo pode ficar perto de se tornar o brasileiro que mais venceu o Espanhol

O lateral Marcelo, do Real Madrid, está próximo de assumir o posto de segundo brasileiro com mais títulos do Campeonato Espanhol. Atualmente, ele possui quatro taças, mesmo número de Roberto Carlos e Evaristo de Macedo, mas Daniel Alves liderá a lista com seis conquistas.

Marcelo chegou ao Real Madrid em 2007. Desde então, o lateral merengue venceu 21 torneios. Foram quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da UEFA, quatro Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

O lateral está com 32 anos e seu contrato com o Real Madrid se estende até 2022. Como Daniel Alves já não performa mais no futebol espanhol, as chances de Marcelo ultrapassar seu conterrâneo e se tornar o jogador brasileiro que mais venceu a LaLiga são grandes.

Para isso, os merengues precisam vencer essa temporada e tudo indica que o feito será alcançado. O Real é líder isolado da competição, com 83 pontos, quatro a mais que o Barcelona, segundo colocado, com 79 pontos. Restam duas rodadas para o fim da competição.