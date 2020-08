Marcos, Dudu e Deyverson festejam o título do Palmeiras nas redes sociais

O ex-goleiro Marcos divulgou um vídeo em sua página no Instagram comemorando o título do Palmeiras neste sábado. Sem camisa, o ídolo alviverde festejou com uma caixa de som a conquista do Campeonato Paulista sobre o Corinthians em vitória por 4 a 3 nos pênaltis, depois de empatarem em 1 a 1 no tempo normal. Além dele, os atacantes Dudu e Deyverson também publicaram mensagens festejando a conquista.

“Corinthians não te odeio, te respeito, Gustavo Gomez eu ia morrer abraçado com você pela partida que fez, Patrick de Paula, Weverton eu amo vocês”, escreveu o ex-jogador.

Deyverson, que pertence ao Palmeiras, mas não está sendo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, também divulgou um vídeo comemorando. "Eu tenho contrato então posso comemorar! Sou campeão! E rapaziada, manda piscadinha que eles ficam bolados. Piscadinha! Piscadinha!"

O atacante Dudu, que deixou o Palmeiras recentemente para defender o Al Duhail, do Catar, também se manifestou nas redes. "Também sou campeão desse campeonato aí. Valeu, moçada!", disse o atacante, que está por empréstimo no time do Catar.