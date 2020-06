Goleiro Marcos pede desculpas após polêmica envolvendo o Corinthians

O ex-goleiro Marcos protagonizou uma polêmica nas redes sociais ao responder se jogaria no Corinthians. Nesta sexta-feira, ele aproveitou o seu momento em uma live promovida pelo Palmeiras e pediu desculpas por "generalizar a torcida".

Durante a transmissão com os ex-jogadores Galeano, Junior e Sérgio, Marcos foi questionado sobre a polêmica. "No Instagram falo um monte de besteira. Às vezes você está bravo e fala alguma coisa... A única coisa que me arrependi de verdade foi ter generalizado. Coloquei para o cara e acabei pegando a torcida do Palmeiras inteira, falei que a torcida tinha virado tudo 'Zé Ruela'. Obrigado pela oportunidade de me desculpar agora e aprender a não generalizar", disse.

"Me surpreendi com a polêmica porque achei tão normal. Tem vários ídolos que jogaram em um monte de time e não deixam de ser ídolos. Se preocupem menos com o que eu falo e se preocupem mais com que eu fiz. Tive oportunidade de jogar e não fiz. Ainda vale mais o que faço do que eu falo. Falei, estava com raiva e falei. Mas quando tive oportunidade não fiz", completou.

Durante a explicação o ex-goleiro relembrou quando recusou uma proposta para jogar no Arsenal. "Para esses que me questionam, o dia em que chegar alguém que for campeão do mundo com a Seleção Brasileira e resolver ficar para jogar a Série B, vocês podem me questionar. Senão, não dou nem trela", afirmou.