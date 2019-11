Marcos rebate Gabigol após provocação: 'Falta seu mundial jogando'

Após Gabigol e o elenco do Flamengo provocar o Palmeiras durante a comemoração pela conquista da Libertadores, o ex-goleiro Marcos usou a sua conta nas redes sociais para rebater o craque rubro-negro.

Em sua conta no Instagram, Marcos afirmou que o Palmeiras incomoda os rivais e que quer ver os gols de Gabigol no Mundial. "Deve estar chegando isso pra todos nós Palmeirenses, né? Fiquem tranquilos, ser lembrado na festa de um título de rival é pra poucos, só pra quem incomoda, afinal, somos diferentes de todos! Falta seu mundial jogando Gabigol, sorte aí no fim do ano!", escreveu.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Gabigol aparece provocando o Palmeiras após o Flamengo conquistar a Copa Libertadores. O elenco e a comissão técnica começaram a festa do título no gramado do Monumental de Lima, palco da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, e estenderam a celebração para o hotel em que estavam hospedados.

Lá, Gabigol, decisivo para a conquista com dois gols, soltou o coro: "O Palmeiras não tem Mundial". Além de jogadores, estavam presentes na celebração membros da comissão técnica, diretoria, familiares, amigos e convidados.