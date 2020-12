Marinho entra na lista dos maiores artilheiros do Santos e recebe homenagem

O atacante Marinho, do Santos, entrou na lista dos 100 maiores artilheiros do clube nesta quinta-feira, 3. Para comemorar a marca, o time da Baixada Santista preparou uma homenagem ao jogador.

Com recados de familiares em vídeo exibido no canal oficial do clube, Marinho chegou a se emocionar. Além disso, ele foi surpreendido com a chegada da sua filha e esposa no CT Rei Pelé.

Uma placa também foi entregue ao jogador para comemorar a conquista. Em sua conta nas redes sociais, Marinho agradeceu. "Venho apenas agradecer ao Santos e torcedores, que admiram meu trabalho, e sabem da minha dedicação diária ao clube, por mais uma marca alcançada", escreveu.

"Motivação, amor e respeito pelo manto sagrado que visto. Obrigado à todos que fazem parte dessa conquista. Todos, sem exceção, foram fundamentais nisso. A minha família, que nesse início de ano esteve comigo no primeiro jogo do ano, me viu quebrar o pé e voltar a jogar após 6 meses... Trabalhei e me dediquei o tempo inteiro! Não deixei de acreditar. Vejo que todo sacrifício e luta valeram e valem a pena. Obrigado, meu Deus, porque quando todos duvidam da gente, você nos mostra o quanto é fiel. Seguimos lutando e buscando atingir outros objetivos coletivos e pessoais", complementou o atleta.