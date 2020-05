Marinho reativa perfil no Instagram após "semana abençoada de confusão"

O atacante Marinho reativou seu perfil oficial do Instagram após ter suspenso a visualização da conta no final de semana anterior. O jogador do Santos está chateado com a redução de 70% do seu salário e do restante de seus companheiros, aplicada pelo clube da baixada santista, sem consentimento dos atletas, na última terça-feira (12).

Segundo o jornal Lance, Marinho lidera o elenco alvinegro nas negociações com a diretoria ao lado de Éverson, Pará, Luiz Felipe e Carlos Sánchez. Logo após a reativação, o atacante justificou a suspensão de seu perfil e afirmou que não abandonará seus admiradores.

“Voltei após uma semana abençoada de confusão (risos). Voltei porque tenho muitos que me seguem e curtem meu jeito, meu trabalho e minha verdade! Não vou abandonar quem admira a minha pessoa e desativei o ‘Insta’ porque quis. Não quero ter que provar nada pra ninguém. Sei quem sou, sei de onde vim e sei que Deus é quem está no controle!”, escreveu.

Marinho não é conhecido apenas pelo bom futebol que tem apresentado no Santos, mas também pelo humor e carisma que apresenta em suas redes sociais. O perfil do jogador no Instagram possui mais de 875 mil seguidores e faz sucesso entre os alvinegros praianos.