Mark Hamill, ator de Star Wars, responde fã e tuíta: 'Cruzeirão Cabuloso'

O ator Mark Hamill, eternizado por interpretar Luke Skywalker em Star Wars, segue interagindo com os fãs brasileiros nas redes sociais. Depois de comentar sobre o Big Brother Brasil e responder fãs do Grêmio, ele reagiu aos pedidos dos torcedores do Cruzeiro.

Em sua conta no Twitter, Mark Hamill publicou: "Cruzeirão Cabuloso". O tuíte veio após o pedido de um fã. "Oi Mark, tuíte "Cruzeirão Cabuloso", os fãs do cruzeiro ficariam muito felizes", escreveu um cruzeirense.

A resposta do ator foi compartilhada pelo próprio Cruzeiro nas redes sociais, que entrou na brincadeira. "Olá Mark! Que a Esperança e a Força estejam conosco! Cuidar! Cuide-Se!", comentou o clube.

Hi, Mark! May the Hope and the Force be with us! Take care! ⚪️ https://t.co/ZwC9VnellY — Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) April 16, 2020