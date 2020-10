Marketing ou Hacker? Redes sociais do Ceará exibem mensagem #ContrataCeará

Uma estratégia de marketing incomum ou um ataque cibernético: fato é que na tarde deste domingo as redes sociais do Ceará mudaram completamente sua habitual aparência. Com uma foto do mascote 'vôzao' aparentemente abalado, os perfis do clube alvinegro foi tomado por mensagens com a hashtag #ContrataCeará.

Se for uma estratégia de marketing, é algo bem incomum e servirá para chamar a atenção para um novo reforço. Caso seja um ataque vindo de hackers, a manifestação tomou conta da internet e com certeza chegará à diretoria da equipe seu apelo por reforços no atual elenco.

Os torcedores reagiram de maneira um tanto tranquila. Alguns pediram pelo anúncio rápido, caso seja uma nova contratação, outros tiveram a sugestão de jogadores de outros times. Como por exemplo, o internatua que sugeriu a contratação do volante Ramires, atualmente do Palmeiras.

Contratem o Ramires do Palmeiras, jogador de copa do mundo fez gol no Barcelona em plena semifinal de Champions #CONTRATACEARA — Kingpolho (@Kenj_Hig) October 18, 2020

Fato é que o Ceará não faz uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Guto Ferreira empatou com o Fluminense neste sábado por 2 a 2. Até o fechamento desta reportagem, o time ocupa a 12ª colocação na tabela, com 19 pontos conquistados. O Athletico-PR, primeiro time da zona de rebaixamento, soma 16 pontos.