Marquinhos lança grife de roupas com a presença de companheiros de PSG

O zagueiro Marquinhos, jogador do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira masculina de futebol, mostrou seu interesse por moda e lançou a sua grife de roupas, a Beau Goss. O evento foi realizado no último domingo, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

A coleção tem como objetivo oferecer conforto e sofisticação ao homem contemporâneo. O conceito da marca foi traduzido ao nome Beau Goss, que significa 'belo rapaz'.

"Este é o estilo que eu uso no meu dia a dia. Gosto de estar bem vestido e me sentir confortável, então surgiu a ideia de criar uma marca que proporcionasse isso a mais pessoas. Como eu vivo em Paris, pensamos em algo que levasse também aos brasileiros o que há de mais atual por aqui", disse o jogador.

Familiares e amigos do atleta, além de companheiros do PSG, celebridades e influencers franceses, marcaram presença no evento. Em sua conta no Instagram, Marquihos agradeceu: "Que noite inesquecível! Estou muito feliz por finalmente ter apresentado minha marca! Espero que tenham gostado da coleção! Obrigado a todos que estiveram presentes!"

Do elenco do Paris Saint-Germain, estiveram os brasileiros Neymar e Thiago Silva. Mbappé, Kimpembe, Gueye, Keylor Navas, Adil Aouchiche, Mbo Soh e Thilo Kherer também prestigiaram o defensor.

Com foco nos mercados brasileiro e francês, as peças podem ser compradas pela loja online da marca.