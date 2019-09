Marta aposta em Megan Rapinoe como melhor do mundo no Prêmio Fifa

A Fifa anuncia nesta segunda-feira, a partir das 15h30 (de Brasília), em cerimônia em Milão, na Itália, os melhores da temporada 2018-2019. Entre as mulheres, o prêmio "The Best" será disputado por Megan Rapinoe, Alex Morgan e Lucy Bronze. Para Marta, atual vencedora da categoria, quem leva o troféu é Rapinoe.

"Na minha opinião, bem sincera, eu acredito que é a Rapinoe (ganha o troféu), porque ela vem fazendo há alguns anos boas temporadas, e eu acho que esse ano foi primordial, pela Copa do Mundo, novamente a seleção dos Estados Unidos ganhou e ela foi o destaque, junto com a Morgan", disse a brasileira em entrevista à Fifa TV.

No Twitter, a conta oficial da Fifa divulgou a entrevista com Marta. "Quem seguirá os passos de Marta pegando #TheBest Prêmio de jogadora da FIFA", escreveu.

Megan Rapinoe atua no Reign FC, de Seattle. Ela foi eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo da França e também ficou no posto de artilheira da competição. Morgan é companheira de equipe da brasileira Marta no Orlando Pride. Bronze, por sua vez, Vesta a camisa do Lyon e garantiu a taça da Liga dos Campeões.

Na categoria masculina, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, são os três finalistas ao principal prêmio da noite.