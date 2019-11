Marta divulga samba-enredo criado em sua homenagem para o Carnaval 2020

A jogadora Marta publicou em seu perfil na rede social Instagram o samba-enredo feito em sua homenagem para o Carnaval 2020. "Gente, o enredo tá lindo demais. Confere aí e já vai aprendendo pra gente arrasar na Sapucaí nesse carnaval 2020 :)", escreveu a atacante.

A escola de samba carioca Inocentes de Belford Roxo anunciou, em julho deste ano, que a camisa 10 da seleção brasileira seria tema em 2020. Na ocasião a atleta fez um anúncio em sua página pessoal mostrando alegria com a novidade. "Estou super feliz com essa homenagem. Eu jamais imaginei que a minha história ia ser contada no maior palco da festa mais popular do nosso Brasil. É algo que realmente me emociona."

Nos gramados Marta estará com a seleção nesta quinta-feira para disputar o Torneio Internacional da China. A equipe enfrentará o Canadá. China e Nova Zelândia farão o outro confronto da competição. Os dois vencedores passam automaticamente para a final. Já as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar.