Marta vai construir abrigo para cães e gatos de rua em Dois Riachos

A eleita seis vezes melhor jogadora do mundo pela Fifa, Marta, tem um grande carinho pelos cachorros. Em seu Instagram costuma postar fotos de seus cãezinhos de estimação, Zoe e Zeca e anunciou nesta terça-feira, pela rede social, que irá construir em sua cidade natal, Dois Riachos, em Alagoas, um abrigo para cães e gatos de rua.

Nas publicações a jogadora comemorou a evolução do projeto. "A gente está fazendo aos pouquinhos, mas com fé em Deus a gente vai acabar em breve."

Marta soube que o número de animais de rua estava aumentando. Mesmo com a iniciativa o cenário não melhorou e ela disse estar triste com a informação. "Estou sabendo através de pessoas próximas que já têm pessoas abandonando os animais na rua por conta disso. Na verdade, a minha iniciativa é totalmente o contrário com relação a isso. É justamente para conscientizar as pessoas que os animaizinhos precisam de um lar, que estamos com essa construção. Então, gente, por favor, você que tem o seu, não abandone na rua. Primeiro porque eu não vou ter espaço para todos, e segundo porque eles são anjos que nos dão amor sem pedir nada em troca."

A jogadora do Orlando Pride ainda não defendeu a seleção brasileira no comando da sueca Pia Sundhage, pois sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda dias antes da estreia da técnica no Torneio Internacional de Futebol Feminino, que aconteceu em São Paulo entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro.