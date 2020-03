Mascote do Arsenal 'passa roupa' para alegrar a torcida durante pandemia

Para entreter a torcida neste momento de calendário suspenso do futebol, a mascote oficial do Arsenal tem mostrado irreverência constante nas redes sociais. O Gunnersaurus utiliza a internet para demonstrar bom humor. E vale até mesmo brincar com o confinamento e mostrar o bicho com atividades cotidianas, como passar roupa e arrumar o jardim.

Com legendas e mensagens positivas, a mascote tem recebido o carinho dos internautas nas postagens. Um seguidor chegou a agradecer após ver a foto do dinossauro verde passando roupa: "Obrigado, Gunnersaurus. Você iluminou meu dia nesses tempos difíceis". Outro internauta também brincou: "Obrigado por trazer diversão com suas amáveis atualizações".

O Arsenal é um dos clubes mais afetados pela pandemia no futebol inglês, ao ter o técnico Mikel Arteta contaminado pelo novo coronavírus. Assim como demais equipes, o elenco foi dispensado e tem feitos trabalhos físicos em casa enquanto aguarda a situação melhorar.