Mascotinho se perde e vai parar em foto oficial do Arsenal na Liga Europa

A foto do time do Arsenal alinhado antes do confronto com o Olympiacos contou com 12 pessoas: os onze titulares do time na partida e um dos mascotes mirins da partida. A presença das crianças não é comum e aconteceu por uma razão simples: o garotinho estava perdido.

Depois da cerimônia de entrada dos atletas e execução de hinos nacionais, as outras crianças saíram (como estava previsto), mas o da foto ficou alheio ao movimento enquanto olhava outras coisas. Sem saber o que fazer, ficou olhando os jogadores do Arsenal.

Quando repararam o garotinho ali, os jogadores o chamaram para a foto, na qual ele foi abraçado pelo brasileiro Gabriel Martinelli. Pelo menos o momento será possível de se recordado eternamente por ele.

He looked so lost when all the other mascots ran off... so Arsenal players invited him into their team photo ❤️ pic.twitter.com/hNFh5OnWSY — B/R Football (@brfootball) February 21, 2020

Talvez o garoto tenha trazido sorte para o time inglês: o Arsenal venceu o Olympiacos por 1 a 0, gol de Lacazette. O jogo da volta será na próxima quinta-feira, 27, em Londres.