Massagista do Figueirense leva tombo hilário ao comemorar gol, assista

O massagista do Figueirense se tornou um protagonista inusitado durante a partida desta tarde do time catarinense contra o Vitória, em Salvador. Ao comemorar um gol do time, o profissional tentou pular uma placa de publicidade e caiu.

O lance aconteceu aos 36 do primeiro tempo e foi o gol de empate do Figueirense. Quando Luis Ricardo saiu correndo na direção em que os reservas do time estavam o massagista tentou pular a placa e não conseguiu, caindo de cara no chão. Felizmente, ele levantou sem maiores problemas logo depois. Veja o vídeo.

Toda a empolgação de um massagista na hora do gol ⚽⚽⚽⚽ @SporTV pic.twitter.com/AZ15dYRPWJ — Luiz Teixeira (@luizteixeira) November 2, 2019

E o massagista do #Figueirense que, na hora da comemoração do gol de empate do Alvinegro pra cima do #Vitória, foi pular o alambrado e caiu de cabeça. Muita emoção (rs). A galera em volta caiu na risada. pic.twitter.com/rueV0hmCBC — Ronaldo (@ronaldofontana) November 2, 2019

Vale destacar também a solidariedade dos jogadores, que, com a recuperação rápida do massagista, se limitaram a dar risada da situação.

A partida terminou empatada em 2 a 2, em um resultado ruim para as duas equipes. O Figueirense segue na zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 33 pontos, enquanto o Vitória permanece ameaçado pelo Z-4, com 37 pontos em 15º lugar.