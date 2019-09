Mateus Vital recebe obra de arte em homenagem à final do Paulistão 2018

Mateus Vital foi homenageado nesta segunda-feira com uma obra de arte referente à sua jogada antológica na final do Campeonato Paulista de 2018, contra o Palmeiras. O presente foi entregue pelo artista Pedro Nuin, da Eterno Futebol, no CT Joaquim Grava.

A obra exibe uma jogada de Mateus Vital no segundo jogo da final do Campeonato Paulista daquele ano. Em campo, o corintiano recebeu a bola de Rodriguinho na ponta esquerda, avançou deixando a defesa palmeirense para trás e deu passe para que o companheiro abrisse placar da partida. Na ocasião, o Corinthians derrotou o rival alviverde nos pênaltis e garantiu a taça da competição.

"Essa jogada aqui ficou marcada na minha vida! Pude fazer um lance individual, sair de dois marcadores e dar o passe para o Rodriguinho fazer o gol", disse Vital ao receber a obra. O jogador do Corinthians ainda destacou os detalhes da tela. "Olha só, eu usava essa chuteira preta mesmo! Tem até o helicóptero! Cara, isso foi muito engraçado, muito bonita a arte", completou.

Para o artista, o desafio não foi escolher uma boa jogada de Vital, mas eternizar em "um único frame" toda a ação do atleta. "Nos deparamos com a proposta de criar um quadro de uma jogada marcante do Vital pelo Corinthians. Na hora já pensamos na final do Paulistão 2018. O desafio foi carregar para um único frame toda a jogada dele que culminaria no passe para o gol do Rodriguinho. Mas pela reação do Vital ao ver o quadro finalizado, acredito que pude atingir

o objetivo", disse Pedro Nuin.

O quadro entregue para o jogador do Corinthians conta também com um QR Code, que registra uma crônica sobre o momento, a ficha técnica da partida e o vídeo com o lance.