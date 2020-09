Mauro Beting está na mira do SBT para transmissões da Libertadores

Após o SBT fechar acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para transmitir os jogos da Copa Libertadores até 2022, a emissora segue buscando profissionais para montar a sua equipe de esportes. De acordo com a Uol, Silvio Santos está negociando para contar com Mauro Beting nos comentários das partidas.

Ainda de acordo com a reportagem, "o seu trabalho é admirado por diretores, que acreditam que ele seria o melhor nome para dividir as transmissões para a capital, ao lado de Téo José".

A emissora deve fechar alguns acordos até a próxima quarta-feira, quando vai transmitir o jogo entre Bolivar (BOL) e Palmeiras, às 21h30. Outros nomes como Alexandre Pato, casado com a filha de Silvio Santos, podem compor o time.

O SBT terá o direito de transmitir dois jogos por rodada, sempre às quartas-feiras, às 21h30. A emissora vai herdar as partidas que a Globo já havia escolhido previamente antes de romper seu contrato com a Conmebol por questões financeiras. A emissora tentou renegociar o valor dos direitos de US$ 60 milhões (R$ 316 milhões na cotação atual).