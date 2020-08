Maxi López, ex-Vasco, anuncia que jogará na terceira divisão da Itália

O atacante Maxi López, ex-Vasco, defenderá o Sambenedettese, da terceira divisão da Itália. O anúncio foi feito pelo próprio jogador, na última segunda-feira, em suas redes sociais. "Estou ansioso para comemorar um gol na curva norte. Vocês estão preparados?", disse o argentino, em uma publicação.

Aos 36 anos, Maxi defendia os mantos do Crotone, que garantiu o acesso à elite do futebol italiano na temporada passada. O atacante fez 14 jogos e marcou apenas um gol.

Sua negociação com o Sambenedettese saiu de graça, pois seu vínculo com o Crotone havia se encerrado. Além do Vasco, o argentino acumula passagens no River Plate, Barcelona, Milan, Grêmio e uma série de clubes italianos, onde passou a maior parte de sua carreira.